جامعة أسيوط: نحرص على تطوير البنية التحتية العلمية ودعم القدرات

قال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة تفخر بفوزها؛ بالمشروع الرائد؛ المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية؛ هذا المعمل يضاهي أعرق الجامعات العالمية، ويجعل جامعة أسيوط مركز تميز عالمي؛ لتنفيذ مشروعات بحثية في مجال الأمراض المعدية، والفيروسات.

وقال إن مشروع إنشاء المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية ذات مستوى الأمان الحيوي الثالث (BSL3)، الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يعد خُطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي في مصر؛ حيث شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ إطلاق المشروع، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة أسماء عبدالناصر الباحث الرئيس للمشروع.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ على أهمية المعمل، ودوره في تعزيز الأمن البيولوجي، والحماية من المخاطر المحتملة، مؤكدًا الحرص على توفير كافة الخبرات الفنية، والعلمية، والهندسية اللازمة؛ لإنشاء المعمل بأفضل المواصفات العالمية، من حيث؛ الجودة، والأمان الحيوي.

وأضاف الدكتور المنشاوي، إن جامعة أسيوط تحرص على تطوير البنية التحتية العلمية، والتي تعكس التوجه المصري نحو تعزيز البحث العلمي، ودعم القدرات العلمية؛ في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال العلوم البيولوجية، وإنشاء معامل المخاطر البيولوجية يُعد من أهم متطلبات البحث العلمي في مجال العلوم البيولوجية؛ حيث تقوم معامل المخاطر البيولوجية بدور حيوي في التعامل مع المخاطر البيولوجية، وذلك من خلال إجراء الأبحاث العلمية التي تهدف إلى فهم هذه المخاطر، وتطوير أساليب للتعامل معها، بالإضافة إلى تطوير لقاحات، وأدوية جديدة؛ لعلاج الأمراض المعدية.