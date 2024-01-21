فؤاد عودة: 100 ألف عامل في الصحة من أصل أجنبي بإيطاليا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا والرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، وعضو سجل الخبراء في الكونفدرالية لنقابات الأطباء الايطاليون الحكومية "Fnomceo" ومحاضر في جامعة تور فيرغاتا والجامعات الإيطالية، إنه بينما يغادر العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية إيطاليا الى الخارج فهناك اكثر من 6000 طبيب و ممرض ايطالي في خلال سنة 2023 قدموا طلب لـ “امسي” للذهاب للعمل في في دول : “السعودية، قطر ، الإمارات العربية المتحدة والكويت و البحرين”، حيث يصل كثيرون آخرون عاملين في مجال الصحة من اصل اجنبي من الخارج إلى بلدنا إيطاليا، مما يثبت أنهم أساسيون في احترافهم ومهاراتهم.

وأكد “عودة”، في تصريحات للوفد، أن أعداد المتخصصين في الرعاية الصحية من أصل أجنبي وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا (Amsi) والرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية (Umem)، يوجد حوالي 100 ألف متخصص في الرعاية الصحية من أصل أجنبي في إيطاليا، وهو "جيش أبيض" حقيقي بدون جنرالات، ومن بين هؤلاء 33 ألف طبيب، 7 آلاف طبيب أسنان، 42 ألف ممرض، 7 آلاف أخصائي علاج طبيعي، 6 آلاف صيدلي، 2500 طبيب نفسي، 2500 طبيب أقدام، فنيو أشعة، علماء أحياء، كيميائيون، فيزيائيون.

وتابع: “هناك أيضًا العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية الذين ينتظرون الاعتراف بالمؤهلات التي تم الحصول عليها في الخارج. أما في أوروبا، يعمل هناك حوالي 600 ألف طبيب من أصل أجنبي، منهم 450 ألف طبيب مستقر و 150 ألف متنقل في مختلف الدول الأوروبية، وإذا كان العديد من الأطباء والمهنيين قد غادروا بلدنا خلال السنوات الخمس الماضية، فمن ناحية أخرى كان هناك خريجون جدد في إيطاليا ووافدون من الدول العربية".

وتابع: “ نتحدث عن واقع مهم للغاية في إيطاليا، التي للأسف لا ترى في كثير من الأحيان احترام بعض الحقوق، السماح بالمشاركة في المسابقات والدورات لأطباء الأسرة والمستشفيات بدون ان يكون اجباري حامل الجنسية الإيطالية ”. واليوم، في الواقع، لا يزال من غير الممكن التسجيل في الاختيارات دون الحصول على الجنسية، حتى لو كنت طبيبًا أو متخصصًا في الصحة والرعاية الصحية. «العديد من المهنيين - يوضح مؤسس AMSI - لا يرون مشاكلهم قد تم حلها، وبعد بضع سنوات يبحثون عن وظائف في بلدان أخرى في أوروبا وحول العالم». ثم يطلب أمسي وأميم الحل، في ظل انتهاء الإعفاء المقرر في عام 2025”.

واختتم: " نشكر جهود وزير الصحة أورازيو شيلاتشي في محاولته إيجاد حلول لجميع القضايا الحرجة التي أثرناها، ولا سيما تلك المتعلقة بالأجور والمتعلقة بإلغاء تجريم القانون الطبي والحد الأقصى لنفقات الرعاية الصحية".

ويقول الدكتورعماد برسي عضو المجلس الإداري لنقابة امسي: "وصلت إلى إيطاليا بعد المدرسة الثانوية، والتحقت بالجامعة في روما وأخيراً بالمدرسة التخصصية في طب الأطفال منذ عام 2006، عمل في مانيربيو، في مقاطعة بريشيا، كطبيب أطفال يتمتع بحرية الاختيار، بعد فترة من الوقت قضاها أولاً في فال كامونيكا ثم في لينو، أنا سعيد لوجودي هنا ، كما يقول فالديمقراطية سلعة أساسية نتأمل ان يكون سلام في السودان، لا يزال لديه إخوة وأخوات وأصدقاء هناك أذهب لزيارتهم مرة كل عامين أشعر بالقلق في كثير من الأحيان عواقب الحرب تؤثر على الجميع" .

وأيضًا هناك البروفيسور كامران باكنيجاد، الذي ولد في إيران عام 1959 وهو الآن مسؤول عن وحدة أمراض القلب وإعادة تأهيل القلب في مستشفى نومينتانا في روما، وهي منشأة معتمدة تضم 500 سرير، قائلًا: “ ”وصلت إلى إيطاليا عام 1979، وهو عام نهاية النظام الملكي وبداية الجمهورية الإسلامية كما يقول في البداية اخترت ألمانيا، ولكن بعد ذلك، قارنت نفسي باثنين من أقاربي البعيدين الذين يعيشون في فيرارا، وتحولت إلى إيطاليا تعددت الأسباب التي فسرت هذا التغيير في البرنامج، كان للجانب الإنساني تأثير حاسم كنت أعلم أن إيطاليا بلد مضياف وأن هناك ترحيبًا أكبر بالأجانب، لكن سنوات الدراسة في جامعة روما لا سابينزا لم تكن سهلة".

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