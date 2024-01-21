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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. حزب الله يقصف مستوطنة أفيميم بالصواريخ ردا على استهداف قرية لبنانية

بوابة الوفد الإلكترونية

قصفت المقاومة الإسلامية مستوطنة افيميم بالصواريخ، معلنة أن القصف جاء ردا على الاعتداءت الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين.

وقال حزب الله في بيانه :‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين اللبنانيين وآخرها استشهاد المواطنة ‏السيدة سمر السيد في غارة على بلدة كفرا استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر يوم الأحد ‌‏21-01-2024 مستوطنة أفيفيم بالأسلحة الصاروخية ما أدى الى اصابة احد المنازل وسقوط من ‏كان بداخله بين قتيل وجريح. ‏
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كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، موقعي بركة ريشا و زرعيت بضربات متتالية من صواريخ بركان،  وموقع حدبة البستان الإسرائيلي، بصاروخ بركان.

وقال حزب الله في بيان : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‌‏ (4:45) من عصر يوم الأحد 21-01-2024 موقع ‏حدب البستان بصاروخ بركان وتمَّ إصابته إصابةً مباشرة.‏

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