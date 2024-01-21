مخطط تفصيلي للحد من العشوائيات بقوص وقفط جنوب قنا

قال المهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة قنا، إن الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلى لمدينتى قوص وقفط، سوف تسهم في الحد من النمو العشوائى لمناطق الامتداد العمرانى وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.

وتابع ومن ثم سوف تساهم بشكل كبير فى تسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وتنفيذ الاشتراطات البنائية وإنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، تلبية لاحتياجات المواطنين، وتنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، التي تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين.

واعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، المخطط التفصيلي لمدينة قوص بأجمالي مساحة 1149.45 فدان ومدينة قفط بأجمالي مساحة 430 فدان، جنوب قنا، وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة2008.

وذلك بعد مراجعته والموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وذلك بعد اعتماد المراجعة الفنية من المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية بأسوان والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية.

أوضح محافظ قنا، أن المخطط التفصيلي ساهم في تخطيط المنطقة بشكل نظامي مميز من خلال مساحات قطع الأراضى واشتراطات البناء ومناطق خدمية، و مواقع المرافق المختلفة، وطرق حضارية تضمن عدالة الانتقال من مكان إلي أخر ، و سيتم العمل بالمخططات بعد نشره في الجريدة الرسمية.