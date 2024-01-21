أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأحد

حافظت أسعار صرف الجنيه المصري على استقرارها مقابل الدرهم الإماراتي، خلال تعاملات، اليوم الأحد 21 يناير، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي:

الدرهم الإماراتي

جاءت أسعار صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 8.22 للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

وبلغ سعر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي حققت في البنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

وحققت أسعار صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48 للشراء، 100.25 جنيه للبيع.

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 98.06 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.57 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري:

الريال القطري

سجل أسعار صرف الريال القطري في بعض البنوك كالآتي: وصل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع، أسعار صرف الريال القطري في بنك مصر 8.09 جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.

وبلغ أسعار صرف الريال القطري في بنك الإسكندرية 7.88 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع، وسجلت أسعار صرف الريال القطري في البنك المصري الخليجي 7.89 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع، سعر الريال القطري في بنك قطر الوطني 7.88 جنيه للشراء و8.51 جنيه للبيع.