وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من انفجار الأوضاع

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي "جالانت" من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، داعيا لترتيب أوضاع العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

غارة إسرائيلية على جنوبى صور اللبنانية لأول مرة منذ بدء الحرب

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات عسكرية على أهداف للحوثيين في اليمن، ردًا على استهدافهم للسفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن الهجمات شاركت فيها كل من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، حيث قدمت الدعم اللوجستي.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن السلطات طلبت من سكان البلدات المتاخمة للحدود مع لبنان إخلاء منازلهم.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

الأردن وبرنامج الأغذية العالمي يبحثان سبل تعزيز جهود إيصال المساعدات لقطاع غزة

أكد أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين الأردنية السفير ماجد القطارنة ونائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو ضرورة حماية المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية - في بيان اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال لقاء القطارنة وسكاو في مقر الوزارة، حيث بحثا سبل تعزيز الجهود المستهدفة إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية الكافية والعاجلة والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.