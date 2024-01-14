«هولوكست غزة» الصهيونى يدخل مئويته بـ100 ألف شهيد ومفقود ومصاب

سلسلة محارق ومجازر لإبادة الفلسطينيين والقطاع تحول لأكبر مقبرة مفتوحة (1-2)

الاحتلال يعتقل شقيقات «العارورى» وانفجار يهز مفاعل كرمل أوليفنز الإسرائيلي

نتنياهو: محكمة العدل لن تمنعنا من القتال...و«ليبرمان» يهاجمه

400 ألف أمريكى يحاصرون البيت الأبيض تنديداً بدعم الاحتلال ودعماً للقضية الفلسطينة

دخلت اليوم المحرقة الصهيونية يومها المئة لإبادة الشعب الفلسطينى صاحب الأرض بعشرات المحارق والمجازر مع تكريس حكومة الكيان الصهيونى أيديولوجية النازية فى فلسطين بمباركة الغرب الغارق فى عقدة ذنب «الهولوكوست» المزعوم، فيما لا تزال أمريكا الرسمية تدير الحرب بدعم كيان الاحتلال عسكريا ودبلوماسيا وإعلاميا وما يهطل على أهل غزة ليس سوى موت صنِع فى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما حاصرت المظاهرات الحاشدة البيت الأبيض وشوارع ومدن أمريكا دعما لفلسطين وتنديدا بالدعم الأعمى للاحتلال.

كثف طيران الاحتلال غاراته على مناطق مختلفة وسط القطاع وجنوبه، خاصة فى محافظة خان يونس ومدينة رفح، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء.

وتعرض عشرات مراكز الإيواء، والتى تؤوى عشرات الآلاف من النازحين فى المناطق الشمالية والجنوبية من القطاع، للغرق بعد أن دخلت مياه الأمطار المختلطة مع مياه الصرف الصحى إلى الغرف والخيام، وكذلك فى جباليا وبيت حانون، وبيت لاهيا، بفعل الأمطار الغزيرة فى شمال القطاع، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 من أقارب صالح العارورى القيادى فى حماس، والذى اغتيل فى لبنان مؤخرا، بينهم 2 من شقيقاته، هما دلال العارورى (52 عاما) من منزل والدتها فى قرية عارورة شمال رام الله، وفاطمة العارورى (47 عاما) من منزلها فى مدينة البيرة.

وأكد المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان أن نحو 100 ألف فلسطينى باتوا فى عداد الشهداء والمفقودين والمصابين؛ بينهم المصابون بإعاقات طويلة الأمد، فى اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية التى تشنها إسرائيل على القطاع غزة.

أوضح المرصد الأورومتوسطى أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 31.497 فلسطينيًا، مشيرًا إلى أن 28.951 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على القطاع هم من المدنيين، أى ما نسبته 92٪ تقريبا من إجمالى الضحايا، بمن فى ذلك 12.345 طفلًا، و6.471 امرأة، بالإضافة إلى 295 عاملًا فى المجال الصحى و41 من عناصر الدفاع المدنى، و117 صحفيًا، فيما أصيب 61.079 بجروح مختلفة، بينهم المئات فى حالة خطيرة.

وأبرز الأورومتوسطى أن أرقامه تشمل -بالإضافة إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية- أعداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المبانى المدمرة ومضى على وجودهم هناك أكثر من 14 يومًا، بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم وفقدانهم بشكل نهائي، فى الوقت ذاته، لا يزال هناك مئات الجثامين الهامدة فى الشوارع والطرقات، ويتعذر انتشالهم بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والذين لم يتم حتى الآن حصرهم وإدراجهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.

وأكد أن نحو مليون و955 ألف فلسطينى نزحوا قسراً من منازلهم ومناطق سكنهم فى قطاع غزة دون توافر ملجأ آمن لهم، أى ما نسبته 85% من إجمالى سكان القطاع، فى الوقت الذى دمر فيه القصف الإسرائيلى المستمر نحو 69.700 وحدة سكنية بشكل كلي، و187.300 وحدة سكنية بشكل جزئي، مما يحرم النازحين قسرا من العودة إلى ديارهم من الناحية الواقعية والقريبة المدى.

وأوضح المرصد الحقوقى أن إسرائيل تتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البنى التحتية فى قطاع غزة، بما يشمل حتى الآن استهداف 320 مدرسة، و1.671 منشأة صناعية و183 مرفقًا صحيًا بينها 23 مستشفى و59 عيادة و92 سيارة إسعاف، و239 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 170 من المقار الصحفية والإعلامية.

وقال المرصد الأورومتوسطى إن إسرائيل تصر على تصعيد هجماتها العسكرية التى تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كافة مناطق قطاع غزة، متسببةً بالنزوح القسرى للغالبية العظمى من السكان، وتركهم دون تأمين أى مراكز للإيواء تتوافر فيها مقومات الحياة والأمان، يما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولى رسوخًا وإلزامًا، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذى يصل إلى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، التى تصب جميعها فى إطار تنفيذ إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد القطاع وسكانه.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن محكمة العدل الدولية لن تردع إسرائيل عن مواصلة حربها فى قطاع غزة حتى تحقيق النصر الكامل. وقال نتنياهو فى خطاب بثه التلفزيون «لن يوقفنا أحد، لا لاهاى ولا محور الشر، لا أحد»، وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلى هرتسى هاليفي أنه صادق على خطط لمواصلة القتال فى قطاع غزة، و«زيادة الضغط» على حركة «حماس».

ووجه رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان انتقادات حادة لنتنياهو، واعتبر أن «الحكومة الحالية لم تعد قادرة، وعلينا تشكيل حكومة جديدة، فيما أكد الإعلام العبرى أن انفجاراً قوياً حدث فى مفاعل كرمل أوليفنز، وأشارت إدارة الإطفاء أن الانفجار حدث بسبب «الضغط العالى فى الغلاف الجوي» حسب زعمها.

وأوضحت مصدر عبرية أنه بعد 100 يوم من الحرب.. ما زالت إسرائيل بعيدة كل البعد عن هزيمة حماس، والقضاء على قادتها، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى حل مشكلة حزب الله عند الحدود، وكشف استطلاع جديد أجراه معهد لازار للأبحاث لصالح صحيفة معاريف العبرية أن نحو 72% من الإسرائيليين يعتقدون أن تل أبيب فشلت فى تحقيق النصر فى حربها على غزة. وقال 53% من الإسرائيليين فى الاستطلاع الذى نشره موقع ميدل إيست مونيتور الإلكترونى الأمريكى أنهم يعتقدون أن تل أبيب لم تهزم حماس، فيما أكد 22% منهم الاحتلال خسر الحرب على غزة.

أبرز المحطات(2-2)

7 أكتوبر 2023: اقتحم مقاومون من حركة «حماس» جنوب الداخل المحتل انطلاقاً من غزة وهاجموا المستعمرات الصهيونية مما أسفر عن قتل 1200 شخص واحتجاز 240 واقتيادهم إلى غزة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو «حالة الحرب» وبدأت القوات في شن غارات جوية انتقامية على قطاع غزة.

< 8 أكتوبر: بدأ «حزب الله» اللبناني عملية قصف عبر الحدود ضد الاحتلال.

< 13 أكتوبر: إسرائيل تطلب من أهالي غزة التي يعيش فيها أكثر من مليون نسمة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الإخلاء والتحرك جنوباً.

< 17 أكتوبر: غارة جوية على المستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة، ما أودى بحياة المئات.

< 19 أكتوبر: سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تعترض صواريخ وطائرات مسيرة أُطلقت من اليمن فوق البحر الأحمر صوب إسرائيل، تواصل جماعة الحوثي اليمنية، الحليفة لإيران، هجمات متفرقة طويلة المدى على إسرائيل وضد عمليات الشحن في البحر الأحمر فيما يوصف بالتضامن مع غزة.

< 21 أكتوبر: السماح لشاحنات المساعدات بالعبور من معبر رفح الحدودي من مصر إلى غزة بعد أيام من الجدل الدبلوماسي، ولم يكن هذا سوى نذر يسير مما هو مطلوب في غزة، حيث ينفد الغذاء والمياه والأدوية والوقود.

< 27 أكتوبر: بعد أسبوع من توغلات محدودة، شنت إسرائيل هجوماً برياً واسع النطاق في غزة.

< 31 أكتوبر: 15 جندياً إسرائيلياً يلقون حتفهم في القتال في أكبر خسارة يتكبدها الاحتلال في يوم واحد خلال الحرب.

< أول نوفمبر: بدء عمليات الإجلاء من غزة عبر معبر رفح لنحو 7000 من حاملي جوازات السفر الأجنبية ومزدوجي الجنسية وعائلاتهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.

< 9 نوفمبر: إسرائيل تقول إن طائرة مسيرة أطلقت من الأراضي السورية أصابت مدينة إيلات الجنوبية.

< 15 نوفمبر: دخلت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، بعد حصار دام عدة أيام قال الطاقم الطبي إنه تسبب في وفاة مرضى وأطفال حديثي الولادة؛ بسبب نقص الكهرباء والإمدادات.

< 21 نوفمبر: الهدنة الأولى في الحرب: اتفاق على وقف القتال لمدة أربعة أيام لتبادل نساء وأطفال من المحتجزين في غزة مقابل نساء وأطفال تحتجزهم إسرائيل، والسماح بدخول المزيد من المساعدات.

وتم تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوع وإطلاق 105 من المحتجزين وحوالي 240 سجيناً فلسطينياً، قبل أن ينهار وقف إطلاق النار وتُستأنف الحرب في الأول من ديسمبر.

< الرابع من ديسمبر: بعد أيام من انتهاء الهدنة، شن الاحتلال أول هجوم بري كبير له في جنوب غزة.

< 12 ديسمبر: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن «القصف العشوائي» الذي تقوم به إسرائيل على غزة يجعلها تفقد الدعم الدولي، في تحول واضح في خطاب الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل.

< 15 ديسمبر: القوات الإسرائيلية تقتل بالخطأ ثلاثة محتجزين في غزة، أدى الحادث إلى بعض الانتقادات العلنية لمسار الحرب.

< 22 ديسمبر: الفصائل المسلحة العراقية المدعومة من إيران، تعلن شن هجوم بعيد المدى على إسرائيل.

< 26 ديسمبر: شنت القوات الإسرائيلية هجوماً برياً كبيراً على مناطق في وسط قطاع غزة.

< بدءاً من أول يناير 2024: الاحتلال يعلن سحب بعض قواته من غزة في مرحلة جديدة أكثر استهدافاً من حربها.

< 11 يناير: شنت الطائرات الحربية والسفن والغواصات الأمريكية والبريطانية عشرات الغارات الجوية في جميع أنحاء اليمن.

11 يناير: محكمة العدل الدولية تستمع إلى البيانات الافتتاحية في قضية تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وتنفي إسرائيل هذا الاتهام.