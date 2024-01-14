الكويت : نحرص على تنفيذ الخطط التنموية بما يحقق الأمن الغذائي العربي

أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية المهندس ناصر تقي الحرص على تنفيذ ما هو مطلوب من أجل التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) وتنفيذ كافة الخطط التنموية بما يحقق الأمن الغذائي العربي وأهداف التنمية المستدامة وتفعيل العمل العربي المشترك.

وأعرب المهندس ناصر تقي في تصريح عقب اجتماعه مع المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الدكتور نصرالدين العبيد اليوم الأحد عن استعداد الهيئة لتنفيذ كافة الخطط التنموية التي تخدم دولة الكويت بما يلبي أولوياتها وأهدافها ويحقق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة.

وقال إن الجانبين ناقشا قضايا التعاون المشترك وتنفيذ المشاريع التطبيقية خصوصا تنفيذ مشاريع جديدة حول استعمالات المياه غير التقليدية.وأضاف أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث مراقبة الكثبان الرملية وتثبيتها إضافة إلى تنمية وتطوير الثروة الحيوانية (الأغنام العواس والماعز الشامي) وتنفيذ مشروع المراعي .

وأوضح أنه تم أيضا مناقشة الخطوات التنفيذية لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العمومية ل(أكساد) بشأن افتتاح مكتب للمركز في دولة الكويت بهدف متابعة الأعمال والأنشطة وتنفيذ المشاريع التطبيقية والتنموية التي ينفذها في البلاد.

وذكر أن من أهداف المكتب أيضا توسيع الأعمال ومتابعة الخبراء لنتائج الأبحاث وتطبيقات نتائج الدراسات ومخرجات المشاريع المنفذة في ضوء توسيع عمل (أكساد) في المنطقة العربية.

وأشار تقي إلى أن وفد المركز اطلع على خطط وبرامج الهيئة وعلى نتائج الأبحاث المشتركة بين (أكساد) ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لاسيما زراعة أصناف من القمح والشعير والتعاون المشترك في مجال تنمية الثروة الحيوانية.

يذكر أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) تأسس في عام 1968 وهو منظمة عربية متخصصة تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية بهدف توحيد الجهود المشتركة لتطوير البحث العلمي الزراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة وتبادل المعلومات والخبرات على نحو يمكّن من الاستفادة من ثمار التقدم العلمي ونقل وتطوير وتوطين التقانات الزراعية الحديثة بغية زيادة الإنتاج الزراعي في هذه المناطق.