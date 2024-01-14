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الأحد 14 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مجهولون يعتدون على وافد ويكسرون أصبعه في الكويت.. والتحقيق حول الواقعة

الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية

شهدت منطقة بر الجهراء، في الكويت، واقعة اعتداء مجهولون بالضرب على وافد، ما تسبب في كسر أصبعه، فضلًا عن وإصابته بكدمات وسحجات.

 

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لتباشر الجهات المختصة، التحقيق حول القضية، لكشف جميع ملابسات حدوثها، والتوصل لهوية مُرتكبيها.

 

وفي ذلك السياق، ذكر المجني عليه أمام جهات التحقيق، أن المتهمين كانا يستقلان مركبة تحمل لوحات خليجية وفرا هاربين، كما تم إرفاق تقرير طبي في ملف القضية.

 

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