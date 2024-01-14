مجهولون يعتدون على وافد ويكسرون أصبعه في الكويت.. والتحقيق حول الواقعة

شهدت منطقة بر الجهراء، في الكويت، واقعة اعتداء مجهولون بالضرب على وافد، ما تسبب في كسر أصبعه، فضلًا عن وإصابته بكدمات وسحجات.





لتباشر الجهات المختصة، التحقيق حول القضية، لكشف جميع ملابسات حدوثها، والتوصل لهوية مُرتكبيها.

وفي ذلك السياق، ذكر المجني عليه أمام جهات التحقيق، أن المتهمين كانا يستقلان مركبة تحمل لوحات خليجية وفرا هاربين، كما تم إرفاق تقرير طبي في ملف القضية.