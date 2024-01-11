الكويت توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جمهورية باكستان

كشفت وزارة الدفاع الكويتية أنه تم عمل مسودة اتفاقية تعاون مشترك مع جمهورية باكستان في مختلف المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين .

أفادت الدفاع الكويتية في بيان لها، الخميس، بأن وفدا برئاسة معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن دكتور خالد الكندري يقوم حاليا بزيارة إلى جمهورية باكستان لبحث مواضيع مشتركة لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وأن الوفد التقى خلال الزيارة التي بدأت في السادس من يناير الجاري ، برئيس الأركان المشتركة الباكستاني الفريق أول الجنرال ساهر شمشاد ميرزا وعدد من قيادات وزارة الدفاع الباكستانية العسكرية والمدنية .

ذكرت الدفاع الكويتية أنه تمت خلال اللقاء مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية مشيرة إلى أن الزيارة تختتم غدا الجمعة .