الأحد 14/يناير/2024 - 08:15 م 1/14/2024 8:15:15 PM

يعد البحر الأحمر شريانًا حيويًا مهمًا فى خريطة العالم، بوصفه حلقة الوصل ‏الجغرافية ما بين المحيط الهندى، والبحر الأبيض المتوسط، وطريق عبور التجارة ‏لقارات الشرق والغرب، من ناحية التبادل التجارى، فنحو 12 فى المئة من ‏التجارة العالمية البحرية تمر عبر البحر الأحمر، ونحو 40 فى المئة من التبادل ‏التجارى بين آسيا وأوروبا يمر عبره، فإنه يشكل كذلك أهمية اقتصادية للدول ‏المطلة عليه لا تقف عند الحركة التجارية فحسب. فهو يتمتع بموارد معدنية ‏ثمينة، هذه الموارد لم تستكشف حتى الآن بشكل مكثف، وتشير الدراسات إلى أن ‏أعماق البحر الأحمر تحتوى على معادن مثل الزنك، والنحاس، والفضة، والذهب، ‏كما أن التنقيب عن النفط والغاز فيه لا يزال مستمرًا، وأحد أكبر الأماكن التى ‏تُطور سياحيًا فى العالم.‏

وفى الجنوب هناك باب المندب المدخل الجنوبى الرابط بين البحر الأحمر والمحيط ‏الهندى، وفى الشمال قتاه السويس المخل الشمالى الرابط بينه وبين البحر ‏المتوسط، وهنا تأتى أهمية الموقع الجغرافى لمصر المتمثل فى الدرب والمسار ‏الأهم لربط قارات العالم، فعبر تاريخ الأمم كانت مصر هى الرحم التى تتمخض ‏بالقذف لأى قوة تتوارى أو أخرى تأتى لحكم العالم، وبالنظر إلى الأحداث الحالية ‏فى تلك المنطقة، وفى القلب حرب غزة الهدف الأول والأخير منها هو تطويق مصر ‏ومحاولة تركيعها، والسبب يكمن فى الخطوات التى قطعها نظام الحكم الحالى فى ‏استقلال القرار المصرى، ومحاولة جعل مصر هى الفاعل القوى والمستفيد الأول ‏من موقعها الجغرافى عبر تنوع علاقتها الخارجية بالشرق والغرب.‏

وكلمة السر تكمن فى طريق الحرير الصينى الذى تمتطيه دول البريكس بقيادة ‏روسيا والصين، والواصل بمرتكزاته البحرية والبرية إلى قناة السويس وسواحل ‏البحر الأحمر، ولذا جاء تجييش وعسكرة ممره الملاحى من قبل أمريكا ومعها ‏كبرى دول حلف الناتو بعد أن خططوا لإشعال حرب غزة واستغلال توابعها من ‏أحداث ضد الملاحة العالمية فى البحر الأحمر، وهنا المواجهة الحتمية ما بين ‏النظام العالمى الحالى المتراجع بقيادة أمريكا، والنظام العالمى متعدد الأقطاب ‏القادم بقيادة روسيا والصين، فهل تتحول المواجهة إلى حرب عالمية ثالثة باسم «حرب البحر الأحمر» أم تقضى إلى مساومات لتقسيم النفوذ والمصالح ‏والاتفاق على تواجد أمريكا وبعض حلفائها الكبار فى النظام العالمى الجديد «‏قطب غربى مؤثر» مقابل أن لا تفتح ملفات جرائمه المتعددة ضد شعوب العالم ‏ومحاكمته؟

على العموم فى كل الأحوال لا بد أن أشيد ببراعة الجانب المصرى فى إدارة «دفة ‏المواجهات»، بشكل سيكون مرجعية تاريخية للمدارس العالمية المختلفة فى ‏كيفية إدارة المعركة وهزيمة أكبر قوة عرفها التاريخ بدون إطلاق رصاصة واحدة، ‏فالحرب التى تقودها مصر هى نيابة عن كل الإنسانية.‏