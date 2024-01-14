الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

غارة إسرائيلية على جنوبى صور اللبنانية لأول مرة منذ بدء الحرب

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى غارة على منطقة جنوبى مدينة صور اللبنانية لأول مرة منذ بدء الحرب، بحسب سكاى نيوز.

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مقتل إسرائيلية بعد إصابتها بصاروخ أطلق من لبنان

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الاحتلال يقصف بلدات في جنوب لبنان بعشرات القذائف

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن السلطات طلبت من سكان البلدات المتاخمة للحدود مع لبنان إخلاء منازلهم.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

 

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

 

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

الأردن وبرنامج الأغذية العالمي يبحثان سبل تعزيز جهود إيصال المساعدات لقطاع غزة

 

أكد أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين الأردنية السفير ماجد القطارنة ونائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو ضرورة حماية المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية - في بيان اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال لقاء القطارنة وسكاو في مقر الوزارة، حيث بحثا سبل تعزيز الجهود المستهدفة إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية الكافية والعاجلة والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

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