غارة إسرائيلية على جنوبى صور اللبنانية لأول مرة منذ بدء الحرب

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى غارة على منطقة جنوبى مدينة صور اللبنانية لأول مرة منذ بدء الحرب، بحسب سكاى نيوز.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن السلطات طلبت من سكان البلدات المتاخمة للحدود مع لبنان إخلاء منازلهم.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

الأردن وبرنامج الأغذية العالمي يبحثان سبل تعزيز جهود إيصال المساعدات لقطاع غزة

أكد أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين الأردنية السفير ماجد القطارنة ونائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو ضرورة حماية المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية - في بيان اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال لقاء القطارنة وسكاو في مقر الوزارة، حيث بحثا سبل تعزيز الجهود المستهدفة إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية الكافية والعاجلة والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.