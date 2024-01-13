الاحتلال يقصف بلدات في جنوب لبنان بعشرات القذائف

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بإطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف مدفعية ثقيلة على أطراف بلدات بجنوب البلاد.

أضافت القناة، أن الجيش الإسرائيلي أطلق عشرات القذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب.

استمرار الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي

أكدت استمرار الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى مشارف نهر الليطاني، صعودًا إلى مدينة بنت جبيل.

قوات الاحتلال

ذكرت أن الاحتلال أطلق القنابل المضيئة فوق قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الأزرق، فضلًا عن إطلاقه نيران رشاشاته الثقيلة على أطراف بلدة الضهيرة وبلدة البستان.