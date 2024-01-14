وزير الرياضة يؤازر لاعبي منتخب الفراعنة قبل لقاء غينيا

قبل خوصه ضربه البداية لبطولة الامم الافريقية لكرة اليد ..

قام اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد وذلك لمؤازرتهم قبل خوض اللقاء المرتقب يوم الاربعاء المقبل امام منتخب غينيا فى اولى مباريات المنتخب ببطولة الامم الإفريقية لكرة اليد رقم ٢٦ والتى تستضيفها مصر فى الفترة من ١٧ حتى ٢٧ يناير الحالى .

وهنا وزير الرياضة لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد على الاداء المشرف بالبطولة الدولية التى خاضها الفراعنة بالدنمارك استعدادا للبطولة الافريقية.

وبين صبحي ان زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتخب المصري لكرة القدم هو رمز للرياضة المصرية كلها وليس كرة القدم فقط حيث ازدهرت الرياضة المصرية وشهدت العديد من الانجازات الغير المسبوقة على المستوي القاري والدولى.

ووعد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب المصري بمضاعفة مكافأة البطولة للاعبين فى حال تحقيق اللقب والوصول للاولمبياد مباشرة ، مؤكدا على ثقته فى اللاعبين والجهاز الفنى وأيضا معربا عن ثقة الجماهير المصرية فى تحقيق لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد للقب البطولة .

وطمأن الدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وزير الرياضة على جاهزية اللاعبين للبطولة وتحقيق اللقب لاسعاد الجمهور المصري .

وكان فى استقبال وزير الرياضة عمرو صلاح امين صندوق اتحاد كرة اليد ومحمد الالفي المشرف العام على المنتخبات الوطنية لكرة اليد والدكتور اشرف البجرمى رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي والدكتور عبد الاول محمد مساعد الوزير لشؤون البطولة ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة.