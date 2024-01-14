بث مباشر .. مباراة مصر وموزمبيق بأمم أفريقيا

دقائق قليلة ، تفصلنا عن انطلاق أولى مواجهات المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية ، بملاقاة موزمبيق التي تنطلق في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، لحساب أولى جولات المجموعة الثانية من المنافسات التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي في خط الدفاع.

الوسط .. حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو.

ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

و يستهل منتخب مصر مشواره في العرس الأفريقي بمواجهة منتخب موزمبيق مساء اليوم الأحد علي ملعب "فيليكس أوفوي" فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وموزمبيق

تبدأ صافرة مباراة مصر وموزمبيق مساء اليوم الأحد عند دقات الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق:

تذاع مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، عبر الباقة الجديدة التي وفرتها شبكة قنوات bein sports لنقل البطولة الأفريقية.



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