شاشات كبيرة لعرض مباراة منتخب مصر بالقليوبية

شهدت مراكز الشباب والأندية والكافيهات وجود شاشات كبيرة لعرض مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب موزمبيق في تصفيات كاس الأمم الأفريقية

واحتشد الألاف من جماهير محافظة القليوبية في كافة مدن وقرى ومراكز المحافظة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني المصري في أولى مبارياته في تصفيات كاس الأمم الأفريقية والتى يواجه فيها اليوم

نظيره منتخب موزمبيق على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وقال المستشار محمود الجيوشي نقيب المحامين بقليوب والذي حضر لمتابعة ومؤازرة منتخب مصر أننا على ثقة في رجولة وإصرار لاعبي المنتخب المصري وأنهم على قدر المسؤولية لتحقيق الفوز في أول مباريات المنتخب بالبطولة والعودة بالكأس .

اما المستشار أحمد عبد الحى المدير التنفيذي للنادي فأكد أنه وبتوجيهات من المحاسب حسين عشماوى رئيس مجلس إدارة مركز شباب قليوب تم السماح بدخول وحضور المباراة مجانا ودون اى رسوم آملين في الفوز في أول مشوار البطولة.

مؤكدا بقوله أننا على ثقة في أن رجال منتخب مصر الأوفياء سيرفعون راس مصر وسيدخلون البهجة على قلوب المصريين

يذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم البطولات وأهمها على المستوى العالمي وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب أعوام (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010