يواصل مودرن فيوتشر استعداداته القوية لمواجهة سموحة، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية، والمقرر لها بعد الثلاثاء.

وانتظم الثلاثي المنضم حديثاً لفريق مودرن فيوتشر، محمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا، القادمين من الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم الأحد تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو استعدادًا لمواجهة سموحة بكأس الرابطة المصرية.

ثلاثي فيوتشر المنضمين حديثًا من الأهلي ينتظمون في التدريبات الجماعية

واستقبل اللاعبون زملائهم الجدد إستقبال رائع كما ظهر الثلاثي بمستوى جيد للغاية خلال ظهورهم الأول مع الفريق بالتدريبات الجماعية.

ثلاثي فيوتشر المنضمين حديثًا من الأهلي ينتظمون في التدريبات الجماعية

وانضم الثلاثي رشدان وزعلوك وكباكا من النادي الأهلي لفريق مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف مقابل انضمام عمر كمال للنادي الأهلي.