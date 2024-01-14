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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثلاثي فيوتشر المنضمين حديثًا من الأهلي ينتظمون في التدريبات الجماعية

تدريبات فيوتشر
تدريبات فيوتشر

يواصل مودرن فيوتشر استعداداته القوية لمواجهة سموحة، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية، والمقرر لها بعد الثلاثاء.

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وانتظم الثلاثي المنضم حديثاً لفريق مودرن فيوتشر، محمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا، القادمين من الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم الأحد تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو استعدادًا لمواجهة سموحة بكأس الرابطة المصرية.

ثلاثي فيوتشر المنضمين حديثًا من الأهلي ينتظمون في التدريبات الجماعية

واستقبل اللاعبون زملائهم الجدد إستقبال رائع كما ظهر الثلاثي بمستوى جيد للغاية خلال ظهورهم الأول مع الفريق بالتدريبات الجماعية.

ثلاثي فيوتشر المنضمين حديثًا من الأهلي ينتظمون في التدريبات الجماعية

وانضم الثلاثي رشدان وزعلوك وكباكا من النادي الأهلي لفريق مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف مقابل انضمام عمر كمال للنادي الأهلي.

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