مانشستر يونايتد يتقدم على توتنهام في أول 5 دقائق

تقدم مانشستر يونايتد على نظيره توتنهام بهدف في الخمس دقائق الأولى من عمر الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

جاء هدف المان يونايتد عن طريق راسموس هويلوند في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة.

وكان مانشستر يونايتد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: بيساكا - فاران - إيفانز - دالوت.

خط الوسط: ماينو - إيركسن - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو - هويلاند - راشفورد.

بينما بدأ الجهاز الفني لتوتنهام بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - روميرو - فان دي فين - أودوجي.

خط الوسط: هويبيرج - بينتانكور - سكيب.

خط الهجوم: جونسون - فيرنر - ريتشارلسون.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 31 نقطة، فيما يأتي توتنهام هوتسبير بالمركز الخامس برصيد 39 نقطة.