أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يطمأن على بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار

تلقى جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ، اتصالا من وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي للإطمئنان على بعثة منتخب مصر المتواجدة في أبيدجان للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التى تستضيفها كوت ديفوار ، استعدادا لمواجهة موزمبيق في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى للمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية.

أكد جمال علام لوزير الرياضة جاهزية بعثة منتخب مصر لمباراة موزمبيق وتوفير جميع المتطلبات ، وجاهزية جميع اللاعبين للمباراة.

وتبقى ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ضربة البداية لمنتخبنا الوطني في بطولة أمم أفريقيا، وذلك عندما يستهل مشواره في العرس الأفريقي بمواجهة منتخب موزمبيق مساء اليوم الأحد علي ملعب "فيليكس أوفوي" فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة موزمبيق

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مواجهة موزمبيق بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى محمد، محمد صلاح.

موعد مباراة مصر وموزمبيق:

تبدأ صافرة مباراة مصر وموزمبيق مساء اليوم الأحد عند دقات الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق:

تذاع مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، عبر الباقة الجديدة التي وفرتها شبكة قنوات bein sports لنقل البطولة الأفريقية.