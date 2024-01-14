لضعاف المناعة.. طريقة عمل سمك السلمون بالسبانخ

يعرف سمك السلمون بفوائده المذهلة التي تحول صحة جسمك 180 درجة، حيث تحتوي على نسبة عاليه من الأوميجا 3، فهي بنفس فعالية تناول كبسولات زيت السمك، بالنسبة إلى كمية الأسماك التي يجب تناولها، فإن تناول وجبتين على الأقل من السلمون أسبوعيًا يمكن أن يساعد في تلبية احتياجاتك من الأحماض الدهنية من أوميجا 3، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سمك السلمون بالسبانخ وفوائده.

طريقة عمل سمك السلمون بالسبانخ

المقادير

السلمون : 2 شريحة (مقطع مربعات)

البيض : 5 حبات

دقيق : ثلاث أرباع الكوب

الكريمة الحامضة : علبة (علبة صغيرة / سائلة)

ورق السبانخ : كوب (طازج)

البروكولي : نصف كوب (مقطع)

ملح : حسب الحاجة

فلفل أسود : حسب الحاجة

طريقة التحضير

توضع مكعبات السلمون 12 دقيقة في فرن ساخن بعد وضع الملح والفلفل، والقليل من الزيت.

يخفق البيض، ويضاف إليه الدقيق، ويحرك سوياً، ثم تضاف الكريمة السائلة، ونصف أوراق السبانخ والملح والفلفل.

يوضع خليط البيض في صينية الخبز، ثم تصف قطع السلمون، بشكل جميل فوق خليط البيض، وتزين الصينية بالبروكلي وأوراق السبانخ، وتزج في فرن 180 درجة مئوية، حتى يجف البيض.

تقدم الصينية ساخنة.

فوائد سمك السلمون والسبانخ

تقوية المناعة

تحتوى السبانخ على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والأمراض.

مصدر غني بالبروتين

سمك السالمون غني بالبروتين عالي الجودة، مثل دهون أوميجا 3، يعد البروتين عنصرًا غذائيًا أساسيًا آخر يجب أن تحصل عليه من نظامك الغذائي، يلعب البروتين عددًا من الأدوار المهمة في الجسم، بما في ذلك مساعدة جسمك على الشفاء بعد الإصابة، وحماية صحة العظام، والحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن ومع تقدمك في السن.

وجدت الأبحاث الحديثة أنه من أجل صحة مثالية، يجب أن توفر كل وجبة ما لا يقل عن 20-30 جرامًا من البروتين عالي الجودة.

الوقاية من السرطان

تربط العديد من الدراسات البشرية بين استهلاك السبانخ وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا، و قد يساعد تناول هذا الأخضر المورق أيضًا في منع سرطان الثدي.