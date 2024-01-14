منتخب مصر ضد موزمبيق Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق اليوم في كأس إفريقيا

منتخب مصر ضد موزمبيق Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق اليوم في كأس إفريقيا، يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره موزمبيق، مساء اليوم الأحد، على ملعب “فيليكس هوفويت بوينجي”، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى لدور مجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ولم يتبقى سوى ساعات على انطلاق مباراة منتخب مصر وموزمبيق اليوم وستقوم قناة الجزائرية الارضية المشفره ببث المباراة كما فعلت فى مباراة الامس المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو والتى فاز فيها كوت ديفوار بنتيجه 2 مقابل لاشئ . وتعد الجزائرية الارضية الرياضية من اقوى القنوات الرياضية فى الوقت الحالى ونالت شهره واسعه فى كل البلدان العربية وذلك بعدما اقرت عن نقلها مباراة المنتخب المصرى بالاضافه الى العديد من المباريات الاخرى فى البطولة . وفى سياق الرغبه فى معرفة تردد القناة بعدما وضحنا موقفها من نقل المباراة سننقل لكم من هنا من موقعنا الوفد نيوز كافة التفاصيل عبر السطور التالية .

وتعتبر منافسة إفريقية بين Egypt vs Mozambique اليوم، منتخب مصر ضد موزمبيق Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق اليوم في كأس إفريقيا، ستلعب مصر مباراتها الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 ضد منتخب موزمبيق، وستقام المباراة في استاد فليكس هوفيويه.

يشارك منتخب مصر في هذه البطولة بهدف المنافسة على اللقب وتعويض خسارته في المباراة النهائية في النسخة السابقة أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح، والسعي للفوز باللقب الثامن في تاريخه.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب مصر وموزمبيق عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

تم وضع منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، وسيتنافس مع منتخبات موزمبيق، الرأس الأخضر، وغانا.

كما أن هناك قنوات ناقلة لمباراة مصر وموزمبيق على الأقمار الصناعية في افريقيا:

1- قناة SuperSport على القمر الصناعي Intelsat 2025، تبث برامج رياضية متنوعة، بما في ذلك كرة القدم والتنس والرجبي.

2- قناة Canal+ Afrique على القمر الصناعي Eutelsat 7 West A، تبث برامج ترفيهية متنوعة، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات والموسيقى.

3- قناة StarTimes على القمر الصناعي Eutelsat 7 West A، تبث برامج متنوعة، بما في ذلك الأخبار والرياضة والترفيه.

4- قناة Kwese TV على القمر الصناعي SES-5، تبث برامج متنوعة، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات والبرامج الرياضية والأخبار.

خطوات ضبط ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق

يمكن ضبط ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا من خلال الخطوات التالية:

1- انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

2- اضغط على زر «البحث».

3- حدد نوع القنوات التي تريد البحث عنها، والتي في هذه الحالة هي «القنوات المجانية».

4- أدخل ترددات القنوات التي تريد ضبطها.

5- اضغط على زر «البدء».