مؤشر الأسهم في مسقط يرتفع بنسبة 0.48%

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 14 يناير، عند مستوى 4629.41 نقطة مرتفعًا 22.3 نقطة، وبنسبة 0.48 بالمئة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت 4607.10 نقطة.

بورصة مسقط

وبلغت قيمة التداول فى بورصة مسقط نحو مليونًا و399 ألفًا و301 ريال عُماني، منخفضة بنسبة 45.3 بالمائة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و557 ألفًا و247 ريالًا عُمانيًّا.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 14 يناير، منخفضاً 56.06 نقطة ليقفل عند مستوى 12060.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 336 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : عذيب للاتصالات، والباحة، والعقارية، والإعادة السعودية، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسترا الصناعية، وتهامة، وبوان، ووفرة، والدواء،الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.19% و6.36% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أنعام القابضة، وأمريكانا، وشمس، والباحة، وصدر هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأرامكو السعودية، والراجحي، وتوبي، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، منخفضًا بما يصل الى نحو 110.98 نقاط ليقفل عند مستوى 24721.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها نحو 14.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية في ختام تداولاته، اليوم الأحد 14 يناير، على ارتفاع بمقدار 44.11 نقطة، أي بنسبة 0.42 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و509.85 نقاط.

وتم خلال جلسة التداول فى الأسهم القطرية نحو 153 مليونا و363 ألفا و367 سهما، بقيمة 371 مليونا و935 ألفا و467.442 ريال، نتيجة تنفيذ 11787 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، وحافظة 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 611 مليارا و196 مليونا و57 ألفا و609.270 ريال، قياساً بـ 609 مليارات و355 مليونا و309 آلاف و961.350 ريال، في الجلسة السابقة.