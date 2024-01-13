الأسهم الأوروبية ترتفع وسط تزايد آمال خفض سعر الفائدة

أغلقت الأسهم الأوروبية، أمس الجمعة، على ارتفاع مع تراجع عوائد سندات الخزانة بعد بيانات أميركية ضعيفة عززت الآمال بخفض قريب لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك مركزية كبرى أخرى، وانتعش سهم إيرباص بعد أن كشفت شركة تصنيع الطائرات عن طلبيات سنوية غير مسبوقة.

الأسهم الأوروبية

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية مرتفعا بنسبة بلغت نحو 0.8% منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، ومسجلا أفضل أداء في يوم واحد منذ بداية العام الجاري، على الرغم من أنه أنهى الأسبوع دون تغير.

وقادت السلع والخدمات الصناعية فى أسواق الأسهم الأوروبية المكاسب بصعودها بنسبة 1.7%، كما أضافت أسهم الإعلام 1.7% أيضا.

وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفعت بأكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول، مما يشير إلى أنه ربما يكون من السابق لأوانه أن يبدأ الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

وفي اقتفاء لأثر الانخفاضات في سندات الخزانة الأميركية، تراجعت عائدات السندات الحكومية في أوروبا، إذ كثف المستثمرون أيضا رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في المستقبل من البنك المركزي الأوروبي.

ومن بين الأسهم الرائدة أمس الجمعة، ارتفع سهم إيرباص 3.7% بعد أن أعلنت شركة صناعة الطائرات عن طلبيات سنوية قياسية وأكدت زيادة 11% في تسليمات 2023. وارتفع مؤشر شركات الفضاء والدفاع 2.8% مسجلا مستوى قياسيا.

وارتفعت أسهم كبرى شركات النفط والغاز 0.9%مع ارتفاع أسعار النفط الخام نحو 2% مع تحويل بعض ناقلات النفط مسارها بعيدا عن البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ليلا على أهداف للحوثيين في اليمن.

وأنهت أسهم شركة هاباغ لويد للشحن التعاملات على انخفاض 2.1% كما أنهت شركة ميرسك للشحن على انخفاض 0.4%.

الأسهم الأمريكية تسجل أول مكاسب أسبوعية هذا العام

الأسهم الأمريكية

أغلقت الأسهم الأمريكية دون تغير يُذكر في جلسة الجمعة بعد التأرجح بين الارتفاع والانخفاض بنسب طفيفة، إذ عوض أثر نتائج أعمال متباينة للبنوك أثر تقرير أشار إلى قراءة تضخم دون المتوقع أحيت الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

أظهرت البيانات، أمس الجمعة، أن أسعار المنتجين الأميركيين هبطت على غير المتوقع في ديسمبر/كانون الأول في ظل تراجع تكاليف سلع مثل الأغذية ووقود الديزل، بينما لم تتغير أسعار في قطاع الخدمات لثالث شهر على التوالي، وذلك على خلاف بيانات تضخم أسعار المستهلكين الصادرة يوم الخميس والتي كانت أعلى من المتوقع.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى الأسهم الأمريكية مرتفعا بنسبة 3.60 نقطة بما يعادل 0.08% ليصل إلى مستوى 4783.47 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى الأسهم الأمريكية بما يصل إلى نحو 1.73 نقطة أو بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14972.76 نقطة.

فيما صعد المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل إلى نحو 117.91 نقطة أو بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 37593.05 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، سجل "ستاندرد آند بورز 500" مكاسب بنسبة 1.85%، فيما ارتفع "ناسداك" المجمع بنسبة 3.1%، وداو جونز الصناعي 0.35%.