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الأحد 14 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أول ظهور بعد الزواج

رجوة آل سيف تتألق بفستان جذاب رفقة الحسين بن عبدالله| سعر غير متوقع

الأمير الحسين وزوجته
الأمير الحسين وزوجته رجوة

تلفت الأميرة رجوة آل سيف زوجة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الأنظار برقتها وإطلالاتها الناعمة التي تتناسب مع برائة ملامحها وذوقها الرفيع.

 

وظهرت رجوة الحسين رفقة زوجها في أول زيارة رسمية لهما بعد زواجهما، خلال إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري، الذي تعقده وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والسفارة الأردنية بسنغافورة، بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري وإحدى جمعيات سنغافورة، بفستان ناعم وجذاب تميز بلونه الأوف وايت ومطبوع عليه بالورود الهادئة، ومحدد الخصر بحزام نفس النقشة؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، وبلغ سعره 160 يورو، أي ما يعادل 5400 جنيه مصري.

 

الأمير الحسين وزوجته رجوة

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت رجوة تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بشكل مرتب وناعم، وتزينت بعقد رقيق مرصع بالألماس ملتف حول عنقها.

 

ووضعت مكياجًا هادئًا، فإعتمدت ظلال العين بدرجات النود، بالإضافة للكحل والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

 

ويذكر أن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني كشف مسبقًا كيف تعرف على زوجته رجوة آل سيف  في منتدى "تواصل" الذي نظمته مؤسسة ولي العهد بالعاصمة الأردنية عمان، قائلًا: "كان عندي زميلة في المدرسة صاحبة رجوة، وتعرفت عليها من خلالها، وعلى فكره ما حكينا أو شوفنا بعض بعد ما تعرفنا، وكان في يوم جت في بالي وقررت اسأل عليها، وسبحان الله صار النصيب".

 

وتابع: "بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد بتعرف على وحدة مثل رجوة".

 

الأمير الحسين وزوجته رجوة

من هي رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأردني

تلقت رجوة آل سيف دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة سيراكيوز في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وتحمل رجوة درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتقن اللغة الفرنسية بالإضافة للغتين العربية والإنجليزية.

 

لكن لم يعرف الكثير هوايتها التي لم يُحكى عنها سابقًا، فهي فارسة تحترف ركوب الخيل، وتعتبرها من أكثر هواياتها المفضلة، كما أن لديها موهبة الرسم وتصميم الأعمال التشكيلية اليدوية.

 

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