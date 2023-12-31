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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

أنهى حياته بسبب خلافات بينهما.. القصاص يُسدل الستار على واقعة مقتل مواطن بالسعودية

بوابة الوفد الإلكترونية

حينما تتبادر الأفكار الشيطانية إلى روح الإنسان، فإنها تعصف بكل ما تبقى لديه من نوازعٍ إنسانية أو أخلاقية، تاركةً ورائها طريق ممهد نحو الدماء، بدايته الغضب ونهايته الندم.. كان ذلك عنوان واقعة مقتل مواطن بالسعودية، على يد آخر بسبب خلافات اندلعت بينهما، لُيسدل الستار اليوم الأحد، على الواقعة، من خلال تنفيذ حكم القصاص العادل بحق الجاني بالواقعة.

 

 

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ويقول بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية، حول ذلك الصدد: "أقدم متعب بن ناصر بن بندر العتيبي، سعودي الجنسية، على قتل، عماد بن مرزوق بن مسحل المطيري، سعودي الجنسية، بطعنه بآلة حادة في صدره مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما".

 

وأضافت الوزارة من خلال بيانها: "تم القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه، وأنه تم تنفيذ حكم القتل بحقه، الأحد".

 

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