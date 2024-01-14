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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة حلوان يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

جولة رئيس جامعة حلوان
جولة رئيس جامعة حلوان

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من كليات الجامعة لمتابعة سير الامتحانات. 

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وزار كلية التربية الموسيقية في جامعة حلوان وكان فى استقباله الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية وقد تفقد أيضا أعمال التطوير بالكلية.

كما قام بزيارة كلية التربية الفنية وكان فى استقباله الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد الكلية، وكذلك تفقد كلية الفنون الجميلة وكان فى استقباله الدكتور عمرو سامى عميد الكلية.

وخلال الجولة التقى رئيس جامعة حلوان بعدد من طلاب الكليات الذين يؤدون امتحانات نصف العام، حيث اطمأن على سير الامتحانات وتفقد أماكن إجراء الامتحانات.

رئيس جامعة حلوان: توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب

وأكد رئيس جامعة حلوان ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

واستمع رئيس جامعة حلوان خلال جولته إلى ملاحظات واستفسارات الطلاب حول سير الامتحانات. 

وأكد رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة بالالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها. 

نوه رئيس جامعة حلوان حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

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