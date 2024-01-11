رابط التقديم في جامعة حلوان الأهلية 2024

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل، الرابط الرسمي للتقديم في البرامج الدراسية للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني من العام 2023-2024.

وأعلنت جامعة حلوان الأهلية فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

ووافق مجلس الجامعات الأهلية في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 4 يناير 2024 على بدء التقديم بكليات الجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني.

رابط التقديم في جامعة حلوان الأهلية

وأتاحت جامعة حلوان الأهلية رابط إلكتروني خاص بالتقديم في البرامج الدراسية المتاحة للفصل الدراسي الثاني.

للتقديم في جامعة حلوان الأهلية للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني (اضغط هنا).



آلية التقديم في جامعة حلوان الأهلية

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية في بيان لها أن التقديم سيكون إلكترونياً ابتداءً من يوم السبت 13 يناير ولمدة أسبوعين.

ولفتت جامعة حلوان الأهلية إلى أن التقديم متاح فقط للكليات التالية: الهندسة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون التطبيقية.

وأكدت جامعة حلوان الأهلية أن القبول سيكون وفقاً للحد الأدنى المعلن من الوزارة، مع إجراء تنسيق داخلي في حالة زيادة أعداد الطلاب المتقدمين للالتحاق بأحد برامج الدراسة عن الأعداد المتاحة وفقاً للمجموع الأعلى.

وأعلنت جامعة حلوان الأهلية أنه في حالة عدم اكتمال عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بأحد برامج الدراسة عن الحد الأدنى اللازم لتشغيل هذا البرنامج سيتم إلغاء القبول بهذا البرنامج مع منح الطالب فرصة لاختيار برنامج آخر إذا رغب في ذلك في ضوء الحد الأدنى المقرر

وأوضح جامعة حلوان الأهلية أن الجامعة ليس لها مكاتب تعليمية أو وسطاء والتقديم سيكون إلكترونيا فقط عن طريق الرابط المخصص لذلك.

تنسيق الجامعات الأهلية

وبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية، والمصرية للتعليم الإلكتروني، والفرنسية، وجامعة المنصورة الجديدة 80 في المائة لكليات الطب، و78 في المائة لكليات طب الأسنان، و76 في المائة للعلاج الطبيعي، و72 في المائة للصيدلة، و68 في المائة للطب البيطري والهندسة وعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعات الجلالة والعلمين 77 في المائة لكلية الطب، و76 في المائة لطب الأسنان، و74 في المائة للعلاج الطبيعي، و71 في المائة للصيدلة، و66 في المائة للهندسة، و61 في المائة لعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

أما جامعة الملك سلمان وجامعة سيناء، وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في كليات الطب 75 في المائة، و74 في المائة لطب الأسنان، و72 في المائة للعلاج الطبيعي، و70 في المائة للصيدلة، و66 في المائة للطب البيطري، و65 في المائة للهندسة، و60 في المائة لعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

