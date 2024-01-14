بدء تجهيزات مسابقة عباقرة جامعة حلوان

بدأت تجهيزات مسابقة عباقرة جامعة حلوان على مستوى كليات الجامعة، والتى تقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتم تنسيق اجتماع لجنة الأسئلة بحضور الدكتور أحمد يوسف عضو هيئة التدريس بكلية التربية، والدكتور هلال أحمد سليمان عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كما تم تنسيق اجتماع لجنة هيئة التحكيم بحضور الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية سابقًا، الدكتور عادل حسين أبو زيد عضو هيئة التدريس بكلية التربية، الدكتورة سماح حامد ربيع عضو هيئة التدريس بكلية الطب، الدكتور خالد عبد العظيم عضو هيئة التدريس بكلية التربية.

وجاءت هذه الاجتماعات بهدف تحديد وتنسيق آليات المسابقة وإجراءاتها للتحضير لتنفيذها على مستوى جميع كليات الجامعة في بداية الفصل الدراسي الثاني.

مسابقة عباقرة جامعة حلوان

وقال الدكتور السيد قنديل إن مسابقة عباقرة جامعة حلوان تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم في إبراز قدرات الطلاب المختلفة.

وأضاف الدكتور قنديل "نتطلع دائمًا في جامعة حلوان لاستثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل، ومسابقة عباقرة جامعة حلوان خطوة مهمة في هذا الاتجاه".

وتقام فعاليات مسابقة جامعة حلوان تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد جاد مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، والدكتورة رحمة فوزي منسق المشروع.