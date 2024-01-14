رئيس جامعة الزقازيق يتفقد المدينة الجامعية وكلية التربية النوعية

تفقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، المدن الجامعية، وذلك للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، حيث اطمأن خلالها على المطابخ والمخازن وغرف الإعاشة وقاعات المذاكرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وأدهم عزت مدير عام شئون مكتب رئيس الجامعة، والدكتور ثروت محمد ابراهيم مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وخلال الزيارة أكد رئيس الجامعة، الاستعداد الكامل لتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب والعاملين بالمدن الجامعية، والحرص أيضاً على

تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية لأبنائنا الطلاب وتوفير المسكن الآمن الملائم لهم، مشدداً على أهمية إجراء الصيانة الدورية للمطابخ ودورات المياه.

وعقب ذلك توجه رئيس الجامعة والوفد المرافق الي كلية التربية النوعية وكان في استقبالهم كل من الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور هاني حلمي عميد الكلية، والدكتور عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي، والدكتور عماد عبد الرازق القائم بأعمال كلية الآداب، والدكتور عماد مخيمر العميد الأسبق للكليه، والدكتور صلاح الشريف عميد كلية التربية النوعية الاسبق، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وذلك لتفقد الأوضاع داخل الكليه وسير عمليات الامتحانات .