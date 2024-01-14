صحة قنا تطمئن على توافر الأدوية وتقديم الخدمات الطبية بمستشفي الوقف المركزي

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق المتابعة بالمديرية لمراجعة الأعمال بمستشفي الوقف المركزي، حيث توجه فريق متكامل من قيادات المديرية من جميع الأقسام لفحص كافة الأعمال بالمستشفى.

وأكد بدران، أن الفريق بقيادة الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات، قد إستهل جولته داخل المستشفي بتفقد الإستقبال للإطمئنان علي تواجد الفريق المناوب وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية الإستقبال.

وتفقد الفريق قسم الكلي الصناعي للإطمئنان علي المرضي بالقسم وعلي توافر مستلزمات قسم الكلي برصيد كافي جدا والتأكد من عدم شراء المرضي أي مستلزمات من الخارج.

وأضاف بدران، أن الفريق قد تابع قسم العمليات بالمستشفي ومراجعة تردد القسم من العمليات الصغري والكبري ومدي العمليات التي تم تنفيذها علي يد فريق طبي متميز ومجتهد يبذل أقصي جهده في خدمة مرضاه.

وأشار الدكتور محمد بدران، إلي أن الفريق قد راجع إجراءات مكافحة العدوي بالمستشفى وقسم الحضانات والعمليات، مؤكداً إستمرار الجولات التي تقوم بها فرق الإشراف وفق خطة موضوعة لضمان المتابعة الدائمة لمنافذ الخدمة الطبية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.