المؤبد لتاجر مخدرات سقط بـ1197 طربة حشيش في الهرم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستسار محسن غراب وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم أشعت ووائل مصطفى رؤوساء الاستئناف، عاطل بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار في المخدرات وغرمته نصف مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة تشكفت بتلقي النقيب عبد الباقى أمين - معاون مباحث الهرم معلومات بقيام «هاشم. ط» بالتعاون مع آخرين بحيازة واتجار في مخدر الحشيش وترويجه على تجار التجزئة بواسطة سيارة ميكروباص ملك المتهم وبعمل التحريات وبعد التأكد من صحتها تم إعداد كمين للمتهم وضبطه وبحوزته 1197 طربة حشيش وزنت 115 كيلو جرام. ومبلغ مالي قدر بـ110 ألف جنيها.

وثبت تقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى أن المضبوطات حشيش ومدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وقامت النيابة بمعاينة السيارة المضبوطة وتحريز المضبوطات.

واستمعت المحكمة لأقوال الشهود ومجري التحريات وبعد التأكد من صحة الاتهامات الموجهة للمتهم أصدرت قرارها المتقدم بمعاقبته بالسجن المؤبد وأمرت بتحريز المضبوطات.