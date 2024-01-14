وزير الاتصالات: هناك اهتمام بعملية تدريب الشباب

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأحد، إن هناك اهتمام بعمليات تدريب وتأهيل الشباب على المجالات التكنولوجية، لافتًا إلى أن الوزارة لديها عدد كبير من المبادرات لمختلف مستويات الشباب العمرية والتعليمية.

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة استقبلت استثمارات تتراوح ما بين 140 و150 مليار جنيه على مدى السنوات الماضية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أسهمت في تحسين حياة المواطن في أسيوط.

وقال المحافظ، إن الاستثمارات تم ضخها في عدد كبير من المشروعات يتجاوز 2000 مشروع في مختلف المجالات سواء طرق أو صناعة وبترول وقرى حياة كريمة، مشيرًا إلى أن أسيوط تضم عددًا من القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، لكن حاليًا انعكست هذه الاستثمارات بالإيجاب على حياة السكان.