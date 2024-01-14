رئيس أزهر الغربية يتابع تدريب ترقي المعلمين في أسبوعه الثاني

تابع فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الأحد، تنفيذ دورات تدريب الترقي لمعلمي الأزهرالشريف، بمنطقة الغربية المستهدفين للترقية، ممن أتم المدة البينية خمس سنوات حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١، وذلك بقاعات التدريب بمعهد فتيات طنطا.



وأشاد بحسن التنظيم والترتيب الملموس، موجها الشكر لإدارة التدريب والكادر، على التعاون وحسن التنظيم، واختيار أفضل المدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلم.

جدير بالذكر أن تقييم المعلمين يكون بإجمالي (50) نقطة توزع بمعدل (2) نقطة لكل يوم حضور، (4) نقطة للمشاركة اليومية مع المدرب إضافة إلى (32) نقطة للاختبار البعدي.

وتعقد التدريبات في الفترة المسائية، في تمام الساعة الواحدة ظهرا وحتي الخامسة مساء، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر الشريف.