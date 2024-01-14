الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

البورصة تسجل مستوى تاريخي والأسهم تربح 37.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم  الأحد مستهل  جلسات الأسبوع بصورة جماعية، مسجلة مستويات تاريخية، مدفوعة بمشتريات المصريين.

 

ربح رأس المال السوقي للأسهم 37.4 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.817.4 تريليون جنيه.

 

ارتفع  مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوي 25974نقطة، مسجلا بذلك مستويات تاريخية.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا  بنسبة 3.1%  ليغلق عند مستوى6110 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 2.78%   ليغلق عند مستوى 8714 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 1.2 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب والأجانب وسط تداولات 4 مليار جنيه.

 

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