شكري: الوضع في غزة مأساوي ويجب وقف إطلاق النار فورا (فيديو)

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الوضع في قطاع غزة مأساوي، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني اليوم الأحد: "يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو، عاصمتها القدس الشرقية".

إقامة دولة فلسطينية يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار

وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة، مضيفًا: "الأوضاع الحالية في غزة ليست وليدة الفترة الحالية، ولكن بسبب احتلال قائم منذ سنوات عديدة، وقد حان الوقت لوقف العنف المتبادل الذي تسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".