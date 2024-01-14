الأحد 14 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مصطفى غانم يطرح "ملوك إفريقيا" لدعم المنتخب الوطني

مصطفى غانم يطرح ملوك
مصطفى غانم يطرح "ملوك إفريقيا"

أنتهى المطرب الشاب مصطفى غانم، من تسجيل وتصوير أغنيته الجديدة «ملوك أفريقيا» والتى يبدأ فر الايام القادمة اذاعتها على القنوات وعبر قناته على اليوتيوب، وذلك بالتزامن مع بدء البطولة الأفريقية التي يشارك بها منتخب مصر لكرة القدم في تحدي جديد لأبطال القارة. 


وقال مصطفى غانم عن أغنيته الجديدة انها إهداء منه لمنتخب مصر والشعب المصري ، لرفع الروح المعنوية للاعبين في مشوارهم مع البطولة الجديدة التي يطمح الجميع لتحقيقها، بعد غياب سنوات.

 

من ناحيته قال الشاعر جمال سويد أن أغنية "ملوك أفريقيا" حالة خاصة جدا كتبها بنابع وطنى ليساعد فى تشجيع اللاعبين وتحميسهم لبذل أقصي مجهود وكذلك الجماهير لنلتف جميعا خلف منتخبنا الوطني.

 

جدير بالذكر ان أغنية «ملوك أفريقيا» غناء و ألحان المطرب مصطفى غانم ، كلمات الشاعر جمال سويد و توزيع يوسف الفايد ، ميكس وماستر محمد جودة و باص جيتلر ماجد يحيي و جيتار أحمد المهدي والأشراف الفنى لهدي على وباسل المرسي pod .

مصطفى غانم يطرح "ملوك إفريقيا"
مصطفى غانم يطرح "ملوك إفريقيا"
مصطفى غانم يطرح "ملوك إفريقيا"
مصطفى غانم يطرح "ملوك إفريقيا"

مواد متعلقة

«الإسكندرانى» سينما عروس البحر المتوسط بتوقيع أسامة أنور عكاشة

«الملك» محمد منير فى حديثه لـ«الوفد»: قطعت سفرى خارج مصر من أجل «يا فلسطينى» لشعورى بالمسئولية

نجوم الفن يخصصون أرباح حفلات رأس سنة لصالح غزة

ياسر الأحمد يبدأ تجهيزات برنامج "لماذا دبي؟" بالتزامن مع إحتفالات العيد الوطني

أمير رمسيس فى حوار لـ«الوفد»: «أنف وثلاث عيون» إعادة لتقديم رواية إحسان عبدالقدوس فى شكل متطور

الحرب على غزة أصابت ساحة الغناء المصرى بشلل تام

الجريدة الورقية