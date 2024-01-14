طرق وخطوات استخراج قسيمة الزواج أون لاين من المنزل.. يسعى العديد من المواطنين لمعرفة خطوات استخراج وثيقة الزواج المميكنة المتعارف عليها باسم "القسيمة وفي ضوء حرص الدولة على رقمنة الخدمات تسهيلا على المواطنين فقد قدمت قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية خدمة أون لاين، لتسهيل الأمور على المواطنين، بدلا من الوقوف لساعات طويلة في المكاتب، من أجل استخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا، إذ يمكن لشخص استخراجها من منزله في دقائق قليلة بطرق بسيطة وسهلة.

استخراج قسيمة زواج عبر بوابة مصر الرقمية

لاستخراج قسيمة الزواج عبر بوابة مصر الرقمية يجب اتباع بعض الخطوات التالية:

تصفح منصة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي

https://digital.gov.eg/

اختيار خدمات الأحوال المدنية.

الدخول على إصدار قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبقًا.

وبعد ذلك قم بالموافقة على الشروط، وكتابة البيانات المقررة لاستخراج القسيمة.

استخراج وثيقة زواج مميكنة من المنزل عبر الانترنت

تصفح قسم الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة الداخلية.

الدخول قطاع الأحوال المدنية، ثم سجل الدخول على الموقع وإنشاء حساب من خلال الرابط التالي

https://cso.moi.gov.eg/

النقر على أيقونة «وثيقة زواج»، وادخل البيانات المقررة.

اختر طريقة الدفع، وعدد النسخ المطلوبة لاستخراجها.

أماكن استخراج وثيقة الزواج المميكنة

توفر وزارة الداخلية إمكانية استخراج قسيمة زواج مميكنة عن طريق الذهاب إلى السجل المدني التابع لمنطقنك، بشرط توافر الشروط المقررة وفقًا لقطاع الأحوال المدنية، وأوضحت مصر الرقمية شروط استخراج قسيمة الزواج الإلكترونية، والتي جاءت كالتالي:

شروط استخراج وثيقة الزواج المميكنة

تسجيل البيانات الشخصية والبيانات الخاصة بالوثيقة بدقة.

كتابة الرقم القومي للزوج والزوجة في حال وجود أي صلة قرابة.

التأكد من توافر الخدمة لمقدم الطلب من عدمه

تسليم الوثيقة يتم من خلال البريد المصري أو المكتب الرقمي للنيابة العامة.

الاستعلام عن قسيمة الزواج

يمكن للمتقدم الاستعلام عن قسيمة الزواج بالرقم القومي من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، واختيار الاستعلام عن قسيمة الزواج، ويتم تحويل الاستفسارات مباشرة للخدمة الوطنية الموحدة الخاصة بوزارة العدل، أو الذهاب فرع للسجل المدني بمنطقتك والاستعلام عن القسيمة بالرقم القومي.