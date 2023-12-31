يحتاج الكثير من المواطنين إلى استخراج قيد عائلي، الذي يثبت عدد أفراد الأسرة واسم الزوجة وعدد الأبناء، وذلك لأنه يعد مستندًا ضروريًا يتم تقديمه لإجراء العديد من الخدمات المختلفة، وتوفر وزارة الداخلية خدمة استخراج قيد عائلي "أونلاين"، وذلك لتسهيل إجراء الخدمات، من دون الذهاب لمصلحة الأحوال المدنية، وذلك توفيرًا للوقت والجهد.

في السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" كيفية استخراج قيد عائلي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

كيفية استخراج قيد عائلي أون لاين من المنزل

بالدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي: يقوم الراغب باستخراج قيد عائلي

https://moi.gov.eg/home/directoryservices

تسجيل الدخول على الموقع وفي حالة عدم وجود حساب يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة

اختيار طريقة سداد رسوم استخراج القيد العائلي مميكنة.

الضغط بالموافقة علي كافة الشروط المطلوبة في استخراج القيد العائلي.

شروط استخراج القيد العائلي

أن يكون المتقدم سبق استخراج شهادة ميلاد مميكنة لكل فرد من أفراد الأسرة.

أن تكون الحالة الاجتماعية فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية لهما.

أن يكون مقدم الطلب له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

كتابة بيانات الأسرة كاملة زوج وزوجة وأبناء.

يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب الحصول على القيد العائلى.

صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق.

صورة البطاقة أو شهادة ميلاد الزوجين.

صورة من شهادات ميلاد الأبناء.

صورة من شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.