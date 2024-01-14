الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليوم.. أبو الغيط يستقبل وزير الخارجية الصيني وانج يي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية

ابو الغيط
ابو الغيط

يستقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، وزير الخارجية الصيني وانج يي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك في اطار جولة إفريقية يجريها الثاني خلال الفترة من 13 إلى 18 يناير يزور خلالها مصر و تونس وتوجو وساحل العاج، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية على موقعها الرسمي .

وبعد زيارته لإفريقيا، من المتوقع أن يتوجه وزير الخارجية وانج يي للبرازيل وجامايكا في الفترة من 18 إلى 22 يناير.

 

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة في أسرع وقت، حتى لا تتوسع الأمور إلى ما هو أشد خطراً، وتخرج عن السيطرة، مشددا على أن الانتقام من سكان غزة واتباع سياسة العقاب الجماعي هو منافٍ للقانون الدولي، ولن يحقق الأمن المنشود.

 

 

 

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