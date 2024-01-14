محام بالجنائية الدولية يكذب إسرائيل: هي من تعرقل دخول المساعدات لغزة (فيديو)

أكد جيل ديفر المحامي بالجنائية الدولية، أن إسرائيل هي من تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق تقارير.

وأضاف جيل ديفر خلال مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه من الواضح أن إسرائيل تفرض حصارا على قطاع غزة.

وتابع: “نحمل إسرائيل المسؤولية كاملة عن حماية المدنيين في قطاع غزة”، موضحًا: “مئات شاحنات المساعدات قدمتها مصر إلى الفلسطينيين في قطاع غزة”.

الخارجية ترد على أكاذيب إسرائيل

وفي سياق متصل، رد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أكاذيب العضو الإسرائيلي في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، قائلا إن مصر لم تغلق معبر رفح وموقفها بشأن المساعدات الإنسانية ودخولها هو موقف لم يقبل المزايدة.

وأضاف أن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، إذ نفذت مصر جهدا إقليميا ودوليا لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد أنها صاغت النسخة الأولى من مشرع القرار الذي جرى اعتماده في مجلس الأمن، وذلك لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن أي إجراءات تعيق إجراءات دخول المساعدات هي إجراءات إسرائيلية بطرق وأساليب مختلفة، منها التشدد في مسألة التفتيش وإضاعة الوقت في هذه العملية، وإعاقة دخول المساعدات الطبية والصحفيين.

وتابع: "تحدث السيناتور الأمريكي عندما زار مصر منذ أيام في قناة دولية على شبكة الـCNNعما شاهده في معبر رفح، وتحدث أن الطرف الإسرائيلي هو الطرف المعوق، وأن مصر تقدم ما تستطيع أن تقدمه من دخول المساعدات، وأشار أيضا إلى التعسف الإسرائيلي ورفض دخول معدات مدنية وطبية ومسائل لتوفير الكهرباء وتحلية المياه وغيرها".

وأشار إلى أنه يجب أن نكون جميعا واثقون في الإجراءات التي تطلع بها الدولة المصرية، لدعم الفلسطين واستعادة حريتهم، وتحقيق الحياة الآمنة.