كيفية تقديم طلب تقسيط مديونيات المياه المتراكمة.. يواجه العديد من المواطنين صعوبة بالغة في تسديد فواتير المياه وذلك بعد تراكم الفواتير لأكثر من شهر ويصبح سداد المبلغ المطلوب عبء كبير يعجز الكثيرون عن دفعه مرة واحدة، وتيسيرًا على المواطنين، وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عدد من الخطوات والآليات لجدولة قيمة مديونية استهلاك فاتورة المياه المتراكمة عليهم من خلال أقساط شهرية.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" الخطوات والإجراءات التي يجب أن يقوم بها المشترك في حال رغبته في سداد قيمة مديونية فاتورة استهلاك المياه المستحقة على أقساط شهرية.

المستندات المطلوبة لتقسيط مديونيات المياه المتراكمة

طلب الخدمة من العميل أو المنتفع لتقسيط المديونية.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل أو المنتفع.

الحصول على نموذج طلب تقسيط مديونية.

تقديم أخر فاتورة تم سدادها من العميل.

التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

إجراءات تقديم طلب تقسيط مديونيات المياه المتراكمة

قيام العميل باستيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية.

قيام العميل بسداد 25% من المديونية المتراكمة دفعة مقدمة كحد أدنى.

تحرير العميل إقرار بقبوله دفع الأقساط محملة بمقابل تقسيط المحددة باللائحة.

يجب إخطار مركز الإصدار بجدولة المديونية.

مدة الحصول على خدمة سداد مديونية فواتير المياه على أقساط

أشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر المنشور، إلى أن المشترك يمكنه تقديم الطلب للحصول على خدمة سداد قيمة مديونية فاتورة استهلاك المياه المستحقة على أقساط شهرية بجميع مراكز خدمة العملاء بفروع شركات المياه، موضحة أن المدة الزمنية لتنفيذ الطلب والموافقة عليه يوم عمل واحد فقط، ويتم احتساب الرسوم وفقا للائحة التجارية بالشركة.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب

حددت الشركة القابضة لمياه الشرب العديد من الطرق للاستعلام عن فاتورة المياه، منها الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه في المحافظة التابع لها المنتفع ثم إدخال الرقم الآلي على أي فاتورة سابقة وهو دائما ما يكون مكون من 14 رقم.

بعد الانتهاء من إدخال رقم الفاتورة يتم الضغط على كلمة بحث.

كذلك يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال الهاتف المحمول عن طريق تحميل التطبيق على الهاتف، ثم اختيار اسم المحافظة التابع لها العميل وبعدها يتم إدخال رقم العداد والضغط على استعلام.