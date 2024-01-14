صحة القليوبية: إصدار 457 رخصة للمنشآت الخاصة

أعلن الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن نشاط إدارة العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية التابعة خلال عام 2023، مشيرًا إلى أنه تم إصدار 457 رخصة لمنشآت طبية خاصة تنوعت بين مراكز علاج طبيعي ، مراكز طبية، عيادات تخصصية، عيادات خاصة، ومحلات نظارات

وأكد أنه تم إجراء 864 معاينة للمنشآت الطبية الخاصة ، والرد علي 241 شكوي مقدمة لإدارة العلاج الحر، مؤكداً أنه تنظيم 42 حملة تفتيشية ، تم المرور فيها على 7129 منشأة طبية خاصة.

ولفت إلى أن الحملات أسفرت عن توجيه 2380 إنذار، وغلق 716 منشأة خاصة ، واصدار 1008 قرارات غلق، بالاضافة إلي تنفيذ 6 حملات نوعية علي مراكز علاج الادمان والطب النفسي ، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية ، والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص .

وقالت إن الحملات تمكنت من غلق وعمل محاضر بالشرطة لعدد 37 مركز ومستشفي لعلاج الادمان.

وبدوره أكد الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر، أنه تنظيم مجموعة مع الحملات النوعية التي تمثلت في :

-حملة نوعية بعيد الفطر المبارك ؛ حيث تم المرور علي طواريء عدد 51 مستشفي خاص

-حملة نوعية بعيد الفطر المبارك علي مراكز الادمان ، تم المرور خلالها علي 33 مركز طب نفسي وعلاج الادمان.

-حملة نوعية بعيد الأضحي المبارك ، حيث تم النرور علي طوارئ 44 مستشفي خاص

-حملة نوعية خلال عيد ا لأضحي المبارك ، حيث تم المرور علي 21 مركز طبي نفسي وعلاج الإدمان

-المشاركة بمبادرة 100 يوم صحة بقرية سندنهور التابعة لبنها

-المشاركه في حملة الرقابة الإدارية والمرور علي ٢١ مركز طبي خاص علي مستوي المحافظة

- المرور علي جميع مراكز الغسيل الكلوي الخاص بالمحافظة

-المرور علي جميع وحدات بنوك الدم بالمحافظة ، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات .



- تدشين مبادرة التعلم مدي الحياة، وعقد عدة اجتماعات لمناقشة تطورات المبادرة .

- اجتماع للحماية المدنية

-اجتماع تدريبي لجميع افراد فريق العلاج الحر بالمحافظة ومناقشة خطه العمل ودراسة أي معوقات وكيفية التغلب عليها

- تحديث بيانات عدد 785 ملف لمراكز طبيه خاصة وعيادات تخصصية،



-ميكنة بيانات المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة القليوبية

-ميكنة بعض قرارات الغلق الصارة للمنشآت الطبية الخاصة.