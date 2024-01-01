مسؤولة بريطانية تتوقع ارتفاع أعداد المهاجرين عبر بحر المانش خلال 2024

ذكرت مسؤولة اتحاد قوة الحدود البريطاني لوسي موريتون، اليوم الإثنين، أنه من المرجح أن يرتفع عدد المهاجرين القادمين للبلاد عبر القوارب الصغيرة خلال العام الجاري 2024.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، حذرت لوسي موريتون - وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية - من أن انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش الأخير كان على الأرجح خللا بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الأشهر الأخيرة الماضية، قائلة "إن كافة الافتراضات للعام الجاري متغيرة عن العام الماضي 2023؛ نظرا للعوامل المربكة في الأحوال الجوية".

وبحسب البيانات الحكومية البريطانية الأخيرة، فإن آخر رحلة لهذا العام في 16 ديسمبر الماضي عندما وصل 55 شخصاً من فرنسا على قارب واحد ولم يتم تسجيل أي عبور آخر لباقي العام خلال هطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة لتكون هذه أطول فترة متتالية بدون قدوم.

وأضافت مسؤولة اتحاد قوة الحدود البريطاني أن إجمالي الوافدين في عام 2023 انخفض بأكثر من الثلث عن عام 2022، وفقًا للأرقام الحكومية، لافتة إلى أن الحكومة البريطانية بحاجة لتوفير الموارد للتعامل مع الأعداد الأعلى.

يذكر أن الإجمالي السنوي المؤقت للعام الماضي يبلغ ما يقرب من 30 ألف حالة عبور أي أقل بأكثر من الثلث من الرقم القياسي البالغ 45 ألف و774 حالة عبور لعام 2022.