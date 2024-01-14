خطوات استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.. تقوم الأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية بحملات لرفع الإشغالات عن الطريق العام لمخالفات وتعديات الأكشاك والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية والباعة الجائلين لعدم الالتزام بالأماكن القانونية الخاصة بهم وذلك من أجل تيسير وتسهيل حركة المرور وفتح الطرق أمام المارة للمواطنين للعمل علي عودة انضباط الشارع.

خدمات الوحدات المحلية للمواطنين

وتقدم الوحدات المحلية داخل المحافظات بعض الخدمات للمواطنين، ومنها الخدمات المتعلقة بإشغالات الطريق وما يتعلق بسداد مخالفات الإشغال واسترداد المضبوطات المصادرة بعد سداد الرسوم المقررة واتباع الإجراءات في هذا الشأن، حتى يتمكن أصحاب المقاهي والمحال المنشآت التجارية التوجه إلى الحي التابع له المحل وتقديم طلب لاسترداد تلك المضبوطات مرة أخرى.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" الخطوات والأوراق المطلوبة لطلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.

الأوراق المطلوبة لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

صورة من محضر الضبط مع بيان المضبوطات المتحفظ عليها.

صورة من إثبات الشخصية والأصل للاطلاع عليها.

الأوراق التي تفيد ملكية المضبوطات إن وجد.

الحصول على الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

خطوات استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

يتوجه صاحب المضبوطات إلى الحى ويتقدم بطلب استرداد المتعلقات التى تم التحفظ عليها بمخازن الحى عن طريق شرطة المرافق خلال الحملة التي تم فيها التحفظ على الإشغالات.

التعهد بعدم إشغال الطريق العام مرة أخرى وعدم مخالفة القانون.

الحصول على توقيع الموظف المختص من الحى على إيصال بشأن طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام مستوفي متطلبات الحصول على الخدمة من المستندات والرسوم.

وتلتزم كل وحدة محلية بالإعلان داخل لوحة الاعلانات عن الرسوم المطلوبة لأداء تلك الخدمة والمصروفات الإدارية لكل نوع من أنواع المضبوطات وفقًا لما ورد فى القانون رقم 140 لسنة 1956 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 395 لسنة 1956 وما طرأ عليها من تعديلات.

