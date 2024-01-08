المحليات تتابع جهود المنيا بمبادرة خفض الأسعار

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا ، في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء ، بخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بالأسواق، وذلك في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار ٧ سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25 % .

وتشمل سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة ، إلى خفض 15% على الدواجن الحية ، والمجمدة والبيض، وذلك بداية من يوم السبت 14 أكتوبر ٢٠٢٣، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ضبط 119 مخالفة تموينية متنوعة ، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ، ومحطات توزيع الطاقة والبترول ، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية ، ومنع الممارسات الإحتكارية والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة ، من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية ، لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 60 مخالفة ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات)، و59 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، شملت ، (عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية)، بالإضافة ، إلي مخالفة في مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.