جوجل متهمة بسرقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع

الدعاوى القضائية ليست غريبة على Google، وهناك دعوى جديدة أدرجت للتو في قائمتها الطويلة. رفعت شركة Singular Computing، وهي شركة تكنولوجيا مقرها في ماساتشوستس، دعوى قضائية ضد Google في محكمة اتحادية تزعم فيها أن عملاق البحث سرق بعضًا من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع الخاصة بوحدات معالجة Tensor (TPUs). تدعي الدعوى القضائية أن جوجل قامت بدمج التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع داخل هذه المعالجات القائمة على الذكاء الاصطناعي بعد لقائها مع مؤسس Singular جوزيف بيتس في مناسبات متعددة بين عامي 2010 و2014. وبحسب ما ورد شارك بيتس بعض أفكاره مع جوجل خلال هذه الاجتماعات.



أخبر كيري تيمبرز، محامي شركة Singular، المحلفين في محكمة بوسطن أن هذه التقنيات المنسوخة تم استخدامها كأساس لميزات الذكاء الاصطناعي داخل خدمات Google مثل البحث وGmail والترجمة وغيرها. عُرضت أيضًا على المحلفين رسائل بريد إلكتروني كتبها جيف دين، كبير العلماء الحالي في Google، يتحدث فيها عن كيف يمكن أن تكون تقنية Singular "مناسبة تمامًا" لمنتجات Google (عبر رويترز).

وفي الوقت نفسه، قال محامي جوجل، روبرت فان نيست، إن الأشخاص المشاركين في تطوير هذه الشرائح لم يلتقوا أبدًا بمؤسس شركة Singular، قائلًا إن الفريق توصل إلى التصميمات بمفرده. علاوة على ذلك، قال فان نيست إن بيتس كان "مخترعًا محبطًا" وأن شركة Singular حاولت بالفعل التواصل مع الشركات الزميلة التي تركز على الذكاء الاصطناعي مثل Amazon وMeta وMicrosoft وOpenAI. وقال فان نيست إن تقنية Singular كانت قادرة على التوصل إلى حسابات "غير صحيحة" بسبب استخدام الرياضيات التقريبية، في حين أضاف أن شرائح Google كانت "مختلفة بشكل أساسي" عن تلك الموصوفة في براءات اختراع Singular.



ومن المثير للاهتمام أن وثائق Google السابقة للمحاكمة زعمت أن شركة Singular Computing طلبت تعويضات تصل إلى 7 مليارات دولار عن الانتهاك المزعوم. ولكن كما لاحظت رويترز، كان محامو شركة سينجولار يطالبون بمبلغ 1.67 مليار دولار فقط خلال المحاكمة.

تم الإعلان عن أول مادة TPU من Google في عام 2016، وكانت الشركة تستخدمها في مراكز البيانات الخاصة بها منذ عام 2015 على الأقل. وفي ذلك الوقت، تحدثت Google عن كيفية مساعدة أجهزة TPU الأولى في توفير نتائج بحث أكثر صلة، بالإضافة إلى تحسين ميزة التجوّل الافتراضي. ، ضمن أشياء أخرى. تسلط التقارير الإضافية الصادرة عن The Register الضوء على أن وحدات TPU الخاصة بشركة Google موجودة حاليًا في جيلها الخامس ويتم استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية السحابية الخاصة بها. ويتوقع المنشور أن هذه المحاكمة يمكن أن تستمر لمدة أسبوعين على الأقل.

وفقًا للمدعي، فإن الإصدارين الثاني والثالث من مواد TPU الخاصة بشركة Google والتي ظهرت لأول مرة في عامي 2017 و2018 تنتهك براءات اختراع شركة Singular. بشكل منفصل، تتنافس جوجل أيضًا مع شركة Singular Computing في محكمة الاستئناف بواشنطن، بناءً على الاستئناف الذي قدمته من USPTO (مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي)، وفقًا لرويترز.

دعوى قضائية أخرى رفيعة المستوى ضد Google والتي لا تزال حاضرة في ذاكرتنا جاءت من Epic Games، حيث حكمت هيئة المحلفين الشهر الماضي لصالح مطور اللعبة. وقد استأنفت جوجل منذ ذلك الحين هذا القرار. وبعد فترة وجيزة، أعلنت الشركة عن تسوية بقيمة 700 مليون دولار في دعوى قضائية منفصلة لمكافحة الاحتكار، تتعلق أيضًا بمتجر Play.