وزيرة الثقافة تعلن انطلاق فعاليات الدورة الـ55 معرض القاهرة للكتاب

اعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة انطلاق فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فى ثوبها الجديد



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة ال55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى حضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

والدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة،

وتوافد الكثير من الصحفيين والإعلاميين والمصورين على المسرح الصغير بدار الأوبرا للمشاركة فى هذا الحدث.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف للمعرض هذا العام.

يكشف المؤتمر عن أبرز ملامح الدورة الـ55، وعدد الدول المشاركة، وأهم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي سيشهدها المعرض هذا العام.

وتنعقد الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.