فتح المنشآت الشبابية والرياضية للمواطنين لمشاهدة مباريات المنتخب المصري في أمم أفريقيا

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المعنين بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة؛ بفتح أبواب المنشآت الشبابية والرياضية، من مراكز الشباب والمنتديات والمدن الشبابية والرياضية، والأندية، أمام المواطنين، لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بكافة الاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها هذه المنشآت الشبابية والرياضية لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في مراكز الشباب والأندية والمنتديات والمدن الشبابية والرياضية بالمجان للجمهور.



وتم تزويد العديد من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، ببروجوكتور وشاشات تليفزيون لنقل لأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة لإتاحة الفرصة لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات.