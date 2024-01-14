48 ندوة في التثقيف الفقهي والإفتاء حول "المعروف عرفا كالمشروط شرطاً"

أقامت وزارة الأوقاف المصرية، مساء السبت، بعد صلاة العشاء "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" حول موضوع: "المعروف عرفا كالمشروط شرطاً" وقد أكد العلماء أن ما تعارَف عليه الناس في معاملاتهم هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقيد، وإن لم يُذكَرْ صريحًا، فهو قائمٌ مقامَ الشرط في الالتزام به إذا لم يخالف نصًّا من النصوص الشرعية، أما إذا خالف نصًّا شرعيًّا فلا يُعتبر به.

ومن الأدلة على مشروعية العمل بالعُرف قوله تعالى: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ"، والعرف هو كل ما عرَفَتهُ النفوسُ مما لا تردُّه الشريعةُ، وفي الحديث عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ"، قال الإمام النووي: يؤخذُ من هذا الحديث: (اعتمادُ العُرف في الأمور التي ليس فيها تحديدٌ شرعيٌّ).

أماكن إقامة الندوات

وقد جاءت الندوات على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها)، ومسجد شريف، ومسجد فاطمة الشربتلي، ومسجد علي بن أبي طالب، ومسجد المقطم، ومسجد عمرو بن العاص بالنهضة، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص، ومسجد سيدي أحمد الدرديري، ومسجد بلال بن رباح، ومسجد الإيمان، ومسجد المهدي، ومسجد التوحيد، ومسجد ابو بكر الصديق.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بمسجد طلعت حرب، ومسجد العلي العظيم، ومسجد الصباح.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بمسجد غريب، ومسجد الإيمان.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد المدينة المنورة.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج بمسجد حمزة.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد السد العالي.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج بمسجد عمر بن عبد العزيز .

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد سيدي أبي الحجاج.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج بمسجد الإيمان والتقوى.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد البقلي، ومسجد التقوى.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج بمسجد القصاص ، ومسجد الرعاية.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بمسجد الحواتم.



وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج بمسجد صادق الرافعي.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بمسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بمسجد القروعة.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بمسجد عمرو بن العاص.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بمسجد مريم.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بمسجد الإيمان.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد الأمل.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج بمسجد السنترال.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج بمسجد البرهامي، ومسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بمسجد ناصر.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم البرنامج بمسجد زبيدة.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بمسجد النور.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج بمسجد الأرضي، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج بمسجد الفولي، ومسجد الجسطيني.