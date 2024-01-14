الأوقاف تفتتح 14مسجدًا الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 14 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 19 / 1 / 2024م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 509 ) مسجد منها ( 394 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 115 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19 / 1 / 2024 م عدد ( 11531 ) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (839) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. مسجد تفتيش الأوقاف – عزبة تفتيش الأوقاف - قلين

2. مسجد الحميدية الكبير – قرية الحميدية – كفر الشيخ

3. مسجد شرق البنوان – قرية شرق البنوان- السحايت - الحامول

مديرية أوقاف الجيزة

4. مسجد أبو بكر الصديق - الباويطي - الواحات البحرية

5. مسجد الدار الآخرة - الجبانات طريق الفيوم - 6 أكتوبر

6. مسجد السيد عبد العزيز النادي - جنة مصر خلف نادي الصيد - أكتوبر

مديرية أوقاف الغربية

7. مسجد الشافعي – نشيل - قطور

8. مسجد الحمرا القديم – برما - طنطا

مديرية أوقاف البحيرة

9. مسجد زغلول – كفر مساعد- مركز إيتاي البارود

مديرية أوقاف أسيوط

10. مسجد الحاج عبد المجيد – مسارة - ديروط

مديرية أوقاف الإسماعيلية

11. مسجد عمر بن الخطاب – ك 17 مركز القنطرة غرب

مديرية أوقاف قنا

12. مسجد الهدى – العليقات - قوص

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. مسجد البحري – القصابي – سيدي سالم

مديرية أوقاف المنيا

2. مسجد الحاج عيد الغربي - الشيخ مبارك – مركز أبو قرقاص

