الأوقاف تفتتح 14مسجدًا الجمعة المقبل
أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 14 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 19 / 1 / 2024م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 509 ) مسجد منها ( 394 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 115 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19 / 1 / 2024 م عدد ( 11531 ) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (839) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد تفتيش الأوقاف – عزبة تفتيش الأوقاف - قلين
2. مسجد الحميدية الكبير – قرية الحميدية – كفر الشيخ
3. مسجد شرق البنوان – قرية شرق البنوان- السحايت - الحامول
مديرية أوقاف الجيزة
4. مسجد أبو بكر الصديق - الباويطي - الواحات البحرية
5. مسجد الدار الآخرة - الجبانات طريق الفيوم - 6 أكتوبر
6. مسجد السيد عبد العزيز النادي - جنة مصر خلف نادي الصيد - أكتوبر
مديرية أوقاف الغربية
7. مسجد الشافعي – نشيل - قطور
8. مسجد الحمرا القديم – برما - طنطا
مديرية أوقاف البحيرة
9. مسجد زغلول – كفر مساعد- مركز إيتاي البارود
مديرية أوقاف أسيوط
10. مسجد الحاج عبد المجيد – مسارة - ديروط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
11. مسجد عمر بن الخطاب – ك 17 مركز القنطرة غرب
مديرية أوقاف قنا
12. مسجد الهدى – العليقات - قوص
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد البحري – القصابي – سيدي سالم
مديرية أوقاف المنيا
2. مسجد الحاج عيد الغربي - الشيخ مبارك – مركز أبو قرقاص