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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأوقاف تفتتح 14مسجدًا الجمعة المقبل

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 14 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 19 / 1 / 2024م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 509 ) مسجد منها ( 394 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 115 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19 / 1 / 2024 م عدد ( 11531 ) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (839) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد تفتيش الأوقاف – عزبة تفتيش الأوقاف - قلين
2. مسجد الحميدية الكبير – قرية الحميدية – كفر الشيخ
3. مسجد شرق البنوان – قرية شرق البنوان- السحايت - الحامول
مديرية أوقاف الجيزة
4. مسجد أبو بكر الصديق - الباويطي - الواحات البحرية
5. مسجد الدار الآخرة - الجبانات طريق الفيوم - 6 أكتوبر
6. مسجد السيد عبد العزيز النادي - جنة مصر خلف نادي الصيد - أكتوبر
مديرية أوقاف الغربية
7. مسجد الشافعي – نشيل - قطور
8. مسجد الحمرا القديم – برما - طنطا
مديرية أوقاف البحيرة
9. مسجد زغلول – كفر مساعد- مركز إيتاي البارود
مديرية أوقاف أسيوط
10. مسجد الحاج عبد المجيد –  مسارة - ديروط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
11. مسجد عمر بن الخطاب – ك 17 مركز القنطرة غرب
مديرية أوقاف قنا
12. مسجد الهدى – العليقات - قوص
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد البحري – القصابي – سيدي سالم
مديرية أوقاف المنيا
2. مسجد الحاج عيد الغربي - الشيخ مبارك – مركز أبو قرقاص
 

 

الجريدة الورقية